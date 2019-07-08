Из-за аварии в энергетической системе отключены Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭС, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

"На данный момент у нас авария в энергетической системе. Ереванская ТЭЦ и 5-й блок Разданской ТЭС отключены. По всей республике возможны отключения", – написал Авинян в фейсбук.

Как сообщает Sputnik Армения, в Ереване из-за отключения электричества в туннелях метро застряли поезда. Пассажиры эвакуированы. По словам директора метрополитена Геворга Аветисяна, метро закрыто на неопределенный срок.

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В ряде областей Армении, а также в Ереване произошел сбой в электроснабжении. Остановлена работа Ереванского метрополитена, сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что телефонная связь и интернет работают с перебоями.

ЗАО "Электрические сети Армении", осуществляющее деятельность по передаче и распределению электроэнергии на территории страны, пока не комментирует произошедшее.