Армения осталась без света обновлено 14:07
Из-за аварии в энергетической системе отключены Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭС, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.
"На данный момент у нас авария в энергетической системе. Ереванская ТЭЦ и 5-й блок Разданской ТЭС отключены. По всей республике возможны отключения", – написал Авинян в фейсбук.
Как сообщает Sputnik Армения, в Ереване из-за отключения электричества в туннелях метро застряли поезда. Пассажиры эвакуированы. По словам директора метрополитена Геворга Аветисяна, метро закрыто на неопределенный срок.
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В ряде областей Армении, а также в Ереване произошел сбой в электроснабжении. Остановлена работа Ереванского метрополитена, сообщает Sputnik Армения.
Отмечается, что телефонная связь и интернет работают с перебоями.
ЗАО "Электрические сети Армении", осуществляющее деятельность по передаче и распределению электроэнергии на территории страны, пока не комментирует произошедшее.