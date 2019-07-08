Анкара призывает Вашингтон не допускать ошибок

Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой обратился к Соединенным Штатам с призывом не совершать шаги, которые могут навредить отношениям между двумя государствами, передает Anadolu.

Это обращение последовало вслед за комментарием руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус о том, что Анкару ждут негативные последствия в случае, если поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены.

"Сделанные 9 июля пресс-секретарем Госдепартамента США заявления касательно нашей покупки С-400 не соответствуют духу переговоров между нашими президентами на саммите G20 в Японии, - подчеркивается в коммюнике. - Мы предлагаем США воздержаться от шагов, которые навредят двусторонним отношениям".