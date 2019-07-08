Васиф Талыбов собрал чекистов и заговорил об Андропове и Зорге

Начальник Службы государственной безопасности НАР Нурлан Панахов, выступивший на совещании, сказал, что организация службы и усиление материально-технической базы создают возможности для успешного выполнения поставленных задач. По его словам, во времена Советского Союза органы безопасности Автономной Республики работали в тяжелых условиях. Однако сейчас, широкомасштабные работы, проводимые в НАР, охватили Службу государственной безопасности, в том числе городские и районные управления Службы, создали все необходимые условия для служебной деятельности, улучшили социально-бытовые условия сотрудников СГБ. Нурлан Панахов рассказал о проведенных мероприятиях по обеспечению безопасности в НАР и от имени коллектива СГБ поблагодарил председателя Верховного совета за созданные условия и оказанное высокое доверие.

Затем выступил начальник Службы внешней разведки (СВР) НАР Фариз Багиров. Он сказал, что СВР была создана в Автономной Республике в 2016 году. По его словам, за прошедший период были предприняты последовательные шаги по организации деятельности Службы, отвечающей современным требованиям. Сдача в эксплуатацию нового административного здания, усиление материально-технической базы создали все условия для успешного выполнения поставленных задач. Результатом всего этого стало обеспечение безопасности Автономной Республики. Фариз Багиров рассказал присутствующим о мероприятиях, проведенных СВР, поблагодарил руководство НАР от имени коллектива СВР и сказал, что сотрудники Службы и впредь будут старательно выполнять поставленные задачи.

Начальник Управления СГБ Джульфинского района Насими Аббаслы сказал, что сейчас в Автономной Республике обеспечены стабильность и безопасность. Мероприятия по развитию органов безопасности охватили и Джульфинское управление, были улучшены организация службы и социально-бытовые условия сотрудников. Насими Аббаслы довел до внимания участников информацию о мероприятиях, проводимых Управлением СГБ Джульфинского района.

«В этом году исполняется 50 лет, как к руководству Азербайджаном пришел общенациональный лидер Гейдар Алиев. Годы службы в органах госбезопасности и предпринятые меры по развитию данной сферы, занимают особое место в политической и государственной деятельности этой великой личности. Сейчас с уверенностью можно сказать о том, что формирование и развитие органов госбезопасности, являющихся важнейшей сферой азербайджанской государственности, неразрывно связаны с именем общенационального лидера», - сказал выступивший на совещании председатель Верховного совета Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.

«В 60-е годы прошлого века, несмотря на политико-идеологические препятствия, чинимые руководством Советского Союза, общенациональный лидер, возглавлявший органы госбезопасности, смог выдвинуть национальные кадры на первый план. В нахчыванский период политической деятельности общенационального лидера, 20 сентября 1992 года было создано Министерство национальной безопасности НАР. За годы независимости в Азербайджане и в Нахчыванской Автономной Республике была усилена материально-техническая база органов безопасности, были созданы современные условия службы и усовершенствован кадровый потенциал, - сказал Васиф Талыбов.

Он сказал, что в соответствии с реформами, проводимыми в органах государственного управления, на основании Указа президента Азербайджана от 14 декабря 2015 года, Указом председателя ВС НАР 18 декабря 2015 года была создана Служба государственной безопасности НАР, а 21 января 2016 года – Служба внешней разведки НАР. Также были утверждены положения о деятельности этих служб. Согласно этим документам, СГБ осуществляет контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, а СВР – разведывательную деятельность. По словам В.Талыбова, нынешний период, происходящие в мире процессы выдвинули вопрос обеспечения национальной безопасности на передний план основных задач. Нарушение территориальной целостности и общественно-политической стабильности, сепаратизм, распространение этнического, религиозного и политического экстремизма, вмешательство во внутренние дела стран, международный терроризм, попытки получения государственной тайны и другая подобная деятельность – основные опасные факторы для безопасности любой страны. Председатель Верховного совета НАР сказал, что по этой причине правильная организация контрразведывательной и разведывательной работы напрямую гарантирует безопасность государства и народа.

Васиф Талыбов отметил, что разведка – это специальная деятельность, направленная на получение и анализ информации о защите национальных интересов в политической, экономической, социальной, научно-технической, военной и других областях страны. А контрразведка – это обнаружение и предотвращение действий, совершаемых иностранными спецслужбами и отдельными лицами против суверенитета страны, территориальной целостности, конституционного строя, экономического, оборонного, научно-технического потенциала и могущих нанести ущерб другим национальным интересам.

Васиф Талыбов напомнил присутствующим слова общенационального лидера Гейдара Алиева об органах безопасности. Гейдар Алиев говорил: «Органы госбезопасности, либо разведки побеждают, полноценно выполняют свои обязанности в том случае, когда есть профессиональные кадры и стиль работы». Председатель Верховного совета НАР подчеркнул, что в соответствии с рекомендациями общенационального лидера, в Автономной Республике одной из основных задач является правильная организация деятельности органов госбезопасности. Сегодня в НАР обеспечены основные показатели развития республики, такие как продовольственная, энергетическая и оборонная безопасность. Но в случае, если не обеспечена национальная безопасность, нельзя говорить ни об общем развитии, ни о стабильности и благополучии, подчеркнул Васиф Талыбов.