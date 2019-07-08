Васиф Талыбов собрал чекистов и заговорил об Андропове и Зорге
9 июля в СГБ Нахчыванской Автономной Республики (НАР) состоялось совещание, посвященное проведенным мероприятиям по обеспечению безопасности в НАР и предстоящим задачам. Как сообщает агентство NUHÇIXAN, в работе совещания принял участие председатель Верховного совета Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.
Начальник Службы государственной безопасности НАР Нурлан Панахов, выступивший на совещании, сказал, что организация службы и усиление материально-технической базы создают возможности для успешного выполнения поставленных задач. По его словам, во времена Советского Союза органы безопасности Автономной Республики работали в тяжелых условиях. Однако сейчас, широкомасштабные работы, проводимые в НАР, охватили Службу государственной безопасности, в том числе городские и районные управления Службы, создали все необходимые условия для служебной деятельности, улучшили социально-бытовые условия сотрудников СГБ. Нурлан Панахов рассказал о проведенных мероприятиях по обеспечению безопасности в НАР и от имени коллектива СГБ поблагодарил председателя Верховного совета за созданные условия и оказанное высокое доверие.
Затем выступил начальник Службы внешней разведки (СВР) НАР Фариз Багиров. Он сказал, что СВР была создана в Автономной Республике в 2016 году. По его словам, за прошедший период были предприняты последовательные шаги по организации деятельности Службы, отвечающей современным требованиям. Сдача в эксплуатацию нового административного здания, усиление материально-технической базы создали все условия для успешного выполнения поставленных задач. Результатом всего этого стало обеспечение безопасности Автономной Республики. Фариз Багиров рассказал присутствующим о мероприятиях, проведенных СВР, поблагодарил руководство НАР от имени коллектива СВР и сказал, что сотрудники Службы и впредь будут старательно выполнять поставленные задачи.
Начальник Управления СГБ Джульфинского района Насими Аббаслы сказал, что сейчас в Автономной Республике обеспечены стабильность и безопасность. Мероприятия по развитию органов безопасности охватили и Джульфинское управление, были улучшены организация службы и социально-бытовые условия сотрудников. Насими Аббаслы довел до внимания участников информацию о мероприятиях, проводимых Управлением СГБ Джульфинского района.
«В этом году исполняется 50 лет, как к руководству Азербайджаном пришел общенациональный лидер Гейдар Алиев. Годы службы в органах госбезопасности и предпринятые меры по развитию данной сферы, занимают особое место в политической и государственной деятельности этой великой личности. Сейчас с уверенностью можно сказать о том, что формирование и развитие органов госбезопасности, являющихся важнейшей сферой азербайджанской государственности, неразрывно связаны с именем общенационального лидера», - сказал выступивший на совещании председатель Верховного совета Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.
«В 60-е годы прошлого века, несмотря на политико-идеологические препятствия, чинимые руководством Советского Союза, общенациональный лидер, возглавлявший органы госбезопасности, смог выдвинуть национальные кадры на первый план. В нахчыванский период политической деятельности общенационального лидера, 20 сентября 1992 года было создано Министерство национальной безопасности НАР. За годы независимости в Азербайджане и в Нахчыванской Автономной Республике была усилена материально-техническая база органов безопасности, были созданы современные условия службы и усовершенствован кадровый потенциал, - сказал Васиф Талыбов.
Он сказал, что в соответствии с реформами, проводимыми в органах государственного управления, на основании Указа президента Азербайджана от 14 декабря 2015 года, Указом председателя ВС НАР 18 декабря 2015 года была создана Служба государственной безопасности НАР, а 21 января 2016 года – Служба внешней разведки НАР. Также были утверждены положения о деятельности этих служб. Согласно этим документам, СГБ осуществляет контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, а СВР – разведывательную деятельность. По словам В.Талыбова, нынешний период, происходящие в мире процессы выдвинули вопрос обеспечения национальной безопасности на передний план основных задач. Нарушение территориальной целостности и общественно-политической стабильности, сепаратизм, распространение этнического, религиозного и политического экстремизма, вмешательство во внутренние дела стран, международный терроризм, попытки получения государственной тайны и другая подобная деятельность – основные опасные факторы для безопасности любой страны. Председатель Верховного совета НАР сказал, что по этой причине правильная организация контрразведывательной и разведывательной работы напрямую гарантирует безопасность государства и народа.
Васиф Талыбов отметил, что разведка – это специальная деятельность, направленная на получение и анализ информации о защите национальных интересов в политической, экономической, социальной, научно-технической, военной и других областях страны. А контрразведка – это обнаружение и предотвращение действий, совершаемых иностранными спецслужбами и отдельными лицами против суверенитета страны, территориальной целостности, конституционного строя, экономического, оборонного, научно-технического потенциала и могущих нанести ущерб другим национальным интересам.
Васиф Талыбов напомнил присутствующим слова общенационального лидера Гейдара Алиева об органах безопасности. Гейдар Алиев говорил: «Органы госбезопасности, либо разведки побеждают, полноценно выполняют свои обязанности в том случае, когда есть профессиональные кадры и стиль работы». Председатель Верховного совета НАР подчеркнул, что в соответствии с рекомендациями общенационального лидера, в Автономной Республике одной из основных задач является правильная организация деятельности органов госбезопасности. Сегодня в НАР обеспечены основные показатели развития республики, такие как продовольственная, энергетическая и оборонная безопасность. Но в случае, если не обеспечена национальная безопасность, нельзя говорить ни об общем развитии, ни о стабильности и благополучии, подчеркнул Васиф Талыбов.
«Нахчыванская Автономная Республика имеет стратегическое местоположение. Наличие границы со страной-оккупантом и возможные риски, вынуждают расширять меры в сфере безопасности. Поэтому органы специальной службы Автономной Республики должны учитывать современные вызовы и предпринимать опережающие меры, усилив деятельность для полного обеспечения безопасности. Служба внешней разведки должна усилить свою деятельность, направленную на добычу и анализ информации, связанной с защитой государственных интересов в политической, экономической, социальной, военной, научно-технической, информационной и других сферах Автономной Республики. Также должна быть получена информация о планах иностранных спецслужб, преступных группировок и отдельных лиц, направленных против интересов государства и спрогнозированы реальные и потенциальные угрозы безопасности», - сказал он.
Васиф Талыбов отметил, что должна быть продолжена профилактическая работа с лицами, являющимися носителями информации, являющейся государственной тайной и вовремя пресечены попытки использования различных религиозных взглядов в политически целях. Необходимо также пресекать проникновение религиозного экстремизма и усилить опережающие меры против международного терроризма и других форм транснациональной преступности.
Васиф Талыбов поручил Службе государственной безопасности повысить эффективность оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности, направленной на обеспечение безопасности в Нахчыванской Автономной Республике.
На совещании была отмечена важность соблюдения правил хранения и использования боеприпасов, а также применения превентивных мер по сохранению государственной собственности. Кроме того, необходимо постоянно держать под контролем вопросы приобретения страной оккупантом новых видов вооружения, повышения численности группировки войск вблизи границ. Органы специальной службы должны обращать особое внимание на вопросы защиты информации, предоставляющей гостайну, режим секретности и др.
Председатель Верховного совета коснулся и вопросов кадров, отметив, что в органы специальной службы должны приниматься люди, отличающиеся патриотизмом, профессионализмом и верностью государственности.
«Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил: «Каждый, кто работает в органах безопасности, должен знать, что в первую очередь от него требуется верность Азербайджанскому государству. Он несет ответственность перед своей совестью, обществом и государством». Глава советских органов госбезопасности Юрий Андропов заявлял, что «с одной стороны есть политическая ситуация, а с другой – оперативная. И они всегда не соответствуют друг другу: у двух государств могут быть хорошие политические связи, но в тоже время разведчики и контрразведчики должны старательно вести борьбу». А легендарный разведчик Рихард Зорге писал: «Ни я, ни мои помощники никогда не прибегали к шантажу, насилию, предательству, провокациям, террору и другим грязным средствам. Вместо этого мы использовали созидательное открытие, глубокий анализ, строгую дисциплину, безупречную конфиденциальную информацию», - сказал Васиф Талыбов.