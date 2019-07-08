Синоптики предупреждают метеозависимых людей
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем перейдет в умеренный южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 19-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градуса тепла.
Атмосферное давление опустится с 755 до 752 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%.
На пляжах Апбшерона северо-западный ветер также днем сменится южным. Температура воды составит 22-24 градуса.
В регионах ожидается восточный ветер. Ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 32-37 градусов выше нуля, в горах 11-16, днем 20-25 градусов тепла.
В ближайшие дни метеорологические факторы на Апшероне могут негативно отразиться на самочувствии людей. Начиная с 11 июля и до первой половины 12 июля атмосферное давление на полуострове опустится с 755 до 750 миллиметров ртутного столба. При этом на фоне умеренного юго-восточного и южного ветра будет наблюдаться повышение относительной влажности воздуха, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.