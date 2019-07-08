В Ереване задержали сторонников Кочаряна

Шесть сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна, участвовавших сегодня в акции протеста в центре Еревана, доставлены в полицейские отделения, сообщили в пресс-службе полиции страны, передает РИА Новости.

"На данный момент в полицейские отделения за злостное неподчинение законным требованиям сотрудников полиции доставлены шесть человек", - сказал собеседник агентства.

В среду, в день визита в Армению главы Евросовета Дональда Туска, сторонники Кочаряна проводят акции протеста в центре Еревана. Они попытались пройти к зданию правительства, где проходила пресс-конференция Туска, однако полиция преградила им путь. Были оцеплены подходы к площади Республики и Северному проспекту. Однако группе протестующих удалось издалека встретить на одной из центральных улиц Туска с премьером Армении. Участники акции стали скандировать лозунги, называя Кочаряна политзаключенным.