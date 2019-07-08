«С момента утечки официальных документов из посольства было много различных домыслов касательно моего поста и длительности моего пребывания на должности посла. Хочу положить конец этим спекуляциям. Нынешняя ситуация делает для меня невозможным продолжать выполнять мою работу как я бы хотел», - говорится в письме посла постоянному заместителю министра иностранных дел сэру Саймону Макдоналду.

Текст письма распространен МИД Великобритании.

Ранее телеканал CNN сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным». По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера «может закончиться позорно». Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл «ножевыми боями», а администрацию США оценил как «не функционирующую должным образом».