Меркель опять стало плохо видео; обновлено 15:48

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters.

Она попросила не волноваться за нее, отметив, что у нее все в порядке: «Не нужно переживать за меня».

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Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала приступ дрожи во время официального мероприятия. Это произошло сегодня в ходе встречи с председателем правительства Финляндии Антти Ринне, сообщает Reuters.

Уточняется, что Меркель сжимала руки в кулаки и поджимала губы.

Подобный приступ происходит с Меркель в третий раз за последние несколько недель. В июне канцлер дважды почувствовала себя плохо во время официальных мероприятий. Ее охватила крупная дрожь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, позже это повторилось во время речи канцлера по поводу вступления в должность министра юстиции ФРГ.

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