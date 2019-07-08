Канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters.

Она попросила не волноваться за нее, отметив, что у нее все в порядке: «Не нужно переживать за меня».

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Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала приступ дрожи во время официального мероприятия. Это произошло сегодня в ходе встречи с председателем правительства Финляндии Антти Ринне, сообщает Reuters.

