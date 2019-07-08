Меркель опять стало плохо видео; обновлено 15:48
Канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters.
Она попросила не волноваться за нее, отметив, что у нее все в порядке: «Не нужно переживать за меня».
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Канцлер Германии Ангела Меркель вновь почувствовала приступ дрожи во время официального мероприятия. Это произошло сегодня в ходе встречи с председателем правительства Финляндии Антти Ринне, сообщает Reuters.
German Chancellor Angela Merkel seen shaking at a public event for the third time in less than a month. https://t.co/m1VjxkLGTE pic.twitter.com/KiofXVi3Us— ABC News (@ABC) 10 июля 2019 г.
Уточняется, что Меркель сжимала руки в кулаки и поджимала губы.
Подобный приступ происходит с Меркель в третий раз за последние несколько недель. В июне канцлер дважды почувствовала себя плохо во время официальных мероприятий. Ее охватила крупная дрожь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, позже это повторилось во время речи канцлера по поводу вступления в должность министра юстиции ФРГ.