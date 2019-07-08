За шесть месяцев 2019 года доход Грузии от международного туризма составил 1,5 миллиарда долларов, что на 7% больше, чем в прошлом году, сообщает Национальная администрация туризма страны.

"Данный показатель на 95,4 миллиона долларов превышает цифры аналогичного периода прошлого года. В июне доход от международных путешественников достиг 340 миллионов долларов, что на 14,6 миллиона больше показателя июня 2018 года", - говорится в сообщении администрации туризма.

Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили ранее сообщала, что за шесть месяцев 2019 года страну посетило около 700 тысяч россиян, за весь год ожидалось прибытие 2,7 миллиона граждан России. По ее словам, до конца 2019 года Грузия потеряет один миллион туристов из РФ и прибыль примерно в 710 миллионов долларов.