Жоффруа Ру де Безье на встрече с Мехрибан Алиевой фото

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась сегодня с президентом бизнес-совета Организации предпринимателей Франции (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье. Об этом сообщает АзерТАдж.

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