Минэкологии предупреждает...

Начиная с вечера 12 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается очередное усиление северо-западного ветра, который продолжится до конца выходных, сказала директор Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

«В выходные погода ожидается достаточно прохладной для июля. Начиная с вечера 12 июля прогнозируется очередное усиление северо-западного ветра, который сохранится до конца выходных. Максимальные порывы ветра 12-13 июля могут достигать 23-28 метров в секунду. В связи с этим необходимо быть внимательными на море. Температура понизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями и не будет превышать 28-32 градусов, что достаточно комфортная для нашего региона температура в летний сезон», - сказала Тагиева.

Тагиева добавила, что в районах республики, особенно в горных и предгорных, прогнозируются кратковременные ливневые дожди, не исключен град, возможно увеличение водности в горных реках.