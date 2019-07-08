Тысячи предпринимателей обратились в «Азеришыг»

За первое полугодие 2019 года 5200 предпринимателей обратились в ОАО «Азеришыг» посредством ASAN Xidmət, ASAN Kommunal и в электронном виде с просьбой подключения их объектов к электросети. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в прошлом году за соответствующий период за подключением объектов к электросетям обратились 1642 предпринимателя.

Об этом haqqin.az рассказал глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев. По его словам, значительное увеличение количества заявок предпринимателей, несомненно, связано с проводимыми реформами.

«Так, проделана большая работа в соответствии с указом президента Азербайджана «Об упрощении порядка подачи электроэнергии на существующие и строящиеся строительные объекты предпринимателей». В результате проведенных реформ количество процедур для подключения сокращено с 3 до 2, а требуемое время - с 24 дней до 20. Кроме того, введение единого тарифа за киловатт для подключения к сети, интеграция электронной карты ОАО «Азеришыг» в деятельность ASAN Xidmət, а также электронный прием заявок сыграли положительную роль», - сказал Т. Мустафаев.

Он отметил, что за первое полугодие 2019 года в два раза выросло число граждан, которые обратились в ОАО «Азеришыг» посредством ASAN Xidmət, ASAN Kommunal и в электронном виде. Так, за первое полугодие 2018 года в «Азеришыг» обратились 9500 граждан за подключением к электросетям домов или дач. В этом же году по этому поводу обратились 20 075 человек. В целом же за перовое полугодие 2019 года по 15 услугам в ОАО «Азеришыг» посредством ASAN Xidmət, ASAN Kommunal и в электронном виде обратились 148 тысяч человек, что на 47 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.