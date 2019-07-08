Сафар Мехтиев напутствует выпускников Академии Госкомтаможни фото
Сегодня состоялся «День выпускника» для студентов, окончивших Академию Госкомтаможни в нынешнем учебном году.
На мероприятии принимали участие председатель Госкомтаможни генерал-лейтенант Сафар Мехтиев, его заместители и начальники управлений, руководство Академии, члены правительства, депутаты, ректоры вузов и родители выпускников.
Мероприятие началось с государственного гимна Азербайджана.
Выступая на мероприятии председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев отметил, что в результате долгосрочной стратегии развития, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой президентом Ильхамом Алиевым, во всех сферах, включая и образовательную, проводятся реформы и внедряются инновационные новшества. Внедрение современных моделей управления, соответствующая кадровая подготовка повышают качество образования.
Особо подчеркнув поддержку, оказываемую первым вице-президентом Мехрибан Алиевой науке и образованию, Сафар Мехтиев отметил, что сегодня наша молодежь получает образование в соответствии с современными стандартами.
Сафар Мехтиев высоко оценил результаты, которые демонстрируют выпускники Академии и выразил уверенность, что в будущем они будут преданно служить нашему независимому государству.
Рассказывая об успехах Академии, ее начальник Гулу Новрузов отметил, что в этом году ее оканчивают 45 выпускников, большинство из которых на вступительных экзаменах набрали более 600 баллов.
Начальник Академии отметил, что, как и во всем стремительно развивающемся Азербайджане, в таможенной сфере также проводятся коренные реформы, для успешной реализации которых есть потребность в специализированных кадрах. С этой точки зрения Академия Государственного таможенного комитета выполняет важную миссию по подготовке человеческого капитала.
Гулу Новрузов поблагодарил руководство Госкомитета за созданную в Академии благоприятную образовательную среду.
Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству академик Зияд Самедзаде, председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию академик Иса Габиббейли в своих выступлениях отметили, что несмотря на то, что она начала действовать всего лишь 5 лет назад, Академия Государственного таможенного комитета в короткие сроки превратилась в один из авторитетных вузов страны. Они также выразили уверенность в том, что и в будущем будут достигнуты большие достижения и пожелали успеха выпускникам, которым затем были вручены дипломы.
Председатель ГТК Сафар Мехтиев наградил лучшего выпускника Академии по специальности «правовед» Беюкагу Гасымова.
Также за активную деятельность на протяжении пяти лет обучения были награждены еще пять выпускников.
Дипломы выпускникам вручили председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству академик Зияд Самедзаде, председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию академик Иса Габиббейли, депутаты Милли Меджлис Низами Джафаров, Вахид Ахмедов, Эльман Насиров, Фазиль Газанфароглу, Муса Гасымлы, Ганира Пашаева и начальник отдела Кабмина по гуманитарным и социальным вопросам Муса Алекперов.
«День выпускника» продолжился художественной частью.