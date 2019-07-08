Отдел информации 16:19

Сегодня состоялся «День выпускника» для студентов, окончивших Академию Госкомтаможни в нынешнем учебном году. На мероприятии принимали участие председатель Госкомтаможни генерал-лейтенант Сафар Мехтиев, его заместители и начальники управлений, руководство Академии, члены правительства, депутаты, ректоры вузов и родители выпускников.

Мероприятие началось с государственного гимна Азербайджана. Выступая на мероприятии председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев отметил, что в результате долгосрочной стратегии развития, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой президентом Ильхамом Алиевым, во всех сферах, включая и образовательную, проводятся реформы и внедряются инновационные новшества. Внедрение современных моделей управления, соответствующая кадровая подготовка повышают качество образования. Особо подчеркнув поддержку, оказываемую первым вице-президентом Мехрибан Алиевой науке и образованию, Сафар Мехтиев отметил, что сегодня наша молодежь получает образование в соответствии с современными стандартами.

Сафар Мехтиев высоко оценил результаты, которые демонстрируют выпускники Академии и выразил уверенность, что в будущем они будут преданно служить нашему независимому государству. Рассказывая об успехах Академии, ее начальник Гулу Новрузов отметил, что в этом году ее оканчивают 45 выпускников, большинство из которых на вступительных экзаменах набрали более 600 баллов. Начальник Академии отметил, что, как и во всем стремительно развивающемся Азербайджане, в таможенной сфере также проводятся коренные реформы, для успешной реализации которых есть потребность в специализированных кадрах. С этой точки зрения Академия Государственного таможенного комитета выполняет важную миссию по подготовке человеческого капитала.

Гулу Новрузов поблагодарил руководство Госкомитета за созданную в Академии благоприятную образовательную среду. Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству академик Зияд Самедзаде, председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию академик Иса Габиббейли в своих выступлениях отметили, что несмотря на то, что она начала действовать всего лишь 5 лет назад, Академия Государственного таможенного комитета в короткие сроки превратилась в один из авторитетных вузов страны. Они также выразили уверенность в том, что и в будущем будут достигнуты большие достижения и пожелали успеха выпускникам, которым затем были вручены дипломы.