Крымские татары провели пикет на Красной площади

По словам координатора полевого правозащитного центра в Крыму Александры Крыленковой, задержанным вменяют организацию массовой акции, повлекшей нарушение общественного порядка (статья 20.2 КоАП). Их доставили в отдел полиции "Китай-город".

В Москве задержали представителей крымско-татарской общины, которые проводили пикет на Красной площади, передает Интерфакс.

Согласно информации, представители крымско-татарской общины встали в ряд на Красной площади с плакатами "Наши дети не террористы", потребовав прекратить репрессии против крымских татар.

Акция проводилась в поддержку четырех жителей полуострова, которых в мае 2016 года приговорили к лишению свободы по обвинению в участии в террористической организации. 11 июля Верховный суд России должен рассмотреть жалобу на их приговор.