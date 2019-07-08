Начальник Генштаба России и генерал НАТО на переговорах с Ильхамом Алиевым

На встрече обсуждалось сотрудничество Азербайджана и НАТО, вклад нашей страны в миссию НАТО в Афганистане.

В ходе беседы было выражено удовлетворение тем, что в Баку проходят встречи, представляющее важное международное значение.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, сообщает официальный сайт главы государства.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым заместителем министра обороны, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, который находится в Баку для участия во встрече с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Как сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства, на встрече была отмечена значимость регулярного проведения в Баку важных переговоров международного уровня.

В ходе беседы было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются во всех сферах и выражено удовлетворение расширением сотрудничества в военной и военно-технической сфере.

На встрече были также обсуждены перспективы развития связей в военной и военно-технической сфере.