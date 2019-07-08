Эрдоган раскритиковал уволенного главу Центробанка

По словам главы турецкого государства, изменения в руководстве Центробанка явились вынужденным шагом: «По вине Центробанка в Турции продолжалась инфляция».

6 июля Четинкая был отправлен в отставку президентским указом, за год до окончания своего четырехлетнего срока. В ближайшее время возглавлять Центробанк будет бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал.

Ранее президент Эрдоган подверг резкой критике деятельность Центробанка страны, заявив, что руководство Центробанка действует за его спиной. По его словам, вопреки рекомендации главы государства снизить процентные ставки Центробанк поднял ставку рефинансирования.