Зеленский разрешил туризм в Чернобыле

«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы», – написал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым снимает ряд запретов в части посещения зоны отчуждения в Чернобыле. Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, документ сделает из зоны отчуждения «одну из точек роста для новой Украины» и снимет ряд запретов на посещение, а также на фото- и видеосъемку.

«Давайте наконец прекратим отпугивать людей, посетителей и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим», — цитирует украинского лидера Интерфакс.

О подписании указа Зеленский заявил на церемонии по введению в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента (НБК, изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии четвертым энергоблоком ЧАЭС). Новый саркофаг начали строить в 2012 году. Внутри арки находится кран для демонтажа существующего старого саркофага — объекта «Укрытие» — и остатков четвертого энергоблока. Срок эксплуатации конфайнмента рассчитан на 100 лет.