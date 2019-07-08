Наджмеддин Садыков встретился с главкомом НАТО фото; видео
Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с Главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генералом Тодом Уолтерсом. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Говоря о 25-летнем сотрудничестве между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом, начальник Генштаба отметил развитие этих отношений, деятельность Азербайджанской армии в рамках различных программ, вклад, вносимый нашей страной в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.
В свою очередь генерал Т.Уолтерс, особо отметив, что Азербайджан является надежным партнером альянса, высоко оценил участие нашей страны в борьбе против терроризма, значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.
Генерал Т. Уолтерс, отметив, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана, подчеркнул, что Альянс выступает за мирное решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Гость выразил признательность руководству Азербайджана за содействие в проведении встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Баку.