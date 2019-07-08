На грузино-российской границе избили армянских дальнобойщиков

На территории между поселком Степанцминда и КПП «Казбеги — Верхний Ларс» вблизи границы Грузии с Россией произошла драка, передает Sputnik Грузия.

В результате пострадали двое граждан Армении, которые везли пшеницу из России. Драка с неизвестными произошла на бытовой почве.

Повреждены были и грузовые машины, на которых граждане Армении везли пшеницу из России.

"Один из водителей получил перелом руки, ему оказана первая медицинская помощь, и он отправился в Армению. Его грузовик также уже в Армении. Другой водитель после инцидента сумел самостоятельно управлять своим грузовиком и уже пересек грузино-армянскую границу", - говорится в заявлении армянского посольства.

Посольство Армении в связи с инцидентом связалось с МВД и МИД Грузии.