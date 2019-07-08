Как сказал haqqin.az глава пресс-службы БТА Маис Агаев, в социальных сетях неправильно освещается вопрос представления водителю Низами Мустафаеву отличительного знака для деятельности такси в Баку.

Бакинское транспортное агентство внесло ясность в вопрос предоставления отличительного знака для деятельности такси водителю, ставшему виновником ДТП в Масаллы, в котором погибли 8 человек и еще один был тяжело ранен.

По его словам, владелец автомобиля Mercedes Benz Vito 115 (99 LH 458) Низами Мустафаев обратился в Бакинское транспортное агентство для получения отличительного знака для деятельности такси только на административной территории города Баку. К своему заявлению он приложил все необходимые документы – свидетельство о регистрации транспортного средства, банковский платежный документ, свидетельствующий об уплате налогов и копию водительских прав. Эти документы он представил 2 июля 2019 года. После проверки заявления и остальных документов, руководствуясь требованиями нормативных актов, Низами Мустафаеву были выдан отличительный знак для деятельности такси на автомобиле Mercedes Benz Vito 115 (99 LH 458) на административной территории города Баку.

Полученный Низами Мустафаевым в БТА отличительный знак разрешал ему заниматься деятельностью такси только на территории Баку. Использование данного отличительного знака для деятельности такси за пределами Баку – незаконно.

«Еще раз подчеркивая то, что незаконная перевозка пассажиров недопустима, призываем владельцев транспортных средств воздерживаться от этого. В тоже время рекомендуем пассажирам пользоваться транспортом, который действует на регулярных маршрутах на основании соответствующих разрешений», - сказал представитель БТА.