Карабах накануне ожесточенных событий

Причиной, по которой к такому выводу пришло ереванское издание, стала деятельность на оккупированных территориях Азербайджана бывшего «министра обороны» так называемой «НКР» генерала Самвела Бабаяна, который стремится дорваться до власти в Карабах е. Согласно «конституции» сепаратистского образования, Самвел Бабаян не сможет принять участие в предстоящих в следующим году выборах главы «НКР».

В Карабах е продолжают разворачиваться примечательные события, на фоне которых очень заметны интересы некоторых геополитических центров. Об этом пишет издающаяся в Ереване газета «Паст».

«Именно так комментируют намерение Самвела Бабаяна начать митинги и провести различные акции, связанные со сбором подписей относительно конституционных изменений. Согласно разным источникам, собрано около 15 – 16 тыс. подписей, в том числе путем манипуляций.

Из заявлений, распространенных накануне Службой национальной безопасности и полицией НКР, становится очевидным, что власти готовятся к жесткому противодействию с целью предотвращения возможных массовых беспорядков, антиконституционных шагов, беззаконий и внешних вмешательств в дела страны. Так что в ближайшее время в Карабахе ожидаются примечательные события и, согласно нашим сведениям, власти "НКР прилагают все усилия для предотвращения недопустимых действий», - отмечает издание.

Ереванское СМИ, близкое к властям страны, утверждает, что Бабаян стремится организовать столкновения в Карабахе и дестабилизировать там обстановку. Целью этого является осуществление плана по урегулированию конфликта посредством передачи Карабаха под мандат России.

Напомним, что сейчас между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главарями сепаратистского режима в Карабахе сохраняются напряженные отношения. Ожидается, что ближе к «выборам главы НКР» эти отношения еще больше обострятся. Так как Пашинян старается привести к власти в оккупированном Карабахе своего человека, а карабахский клан хочет сделать «президентом НКР» генерала Виталия Баласаняна.