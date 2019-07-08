О чем говорили Наджмеддин Садыков и генерал Герасимов фото; видео
Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Генштаба Вооруженных Сил РФ – первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Генерал-полковник Н.Садыков, подчеркнув важную роль глав государств в установлении отношений между двумя странами, отметил, что сотрудничество двух стран проводится на основе дружеских отношений, взаимного доверия и, постоянно развиваясь, эти отношения достигли уровня стратегического партнерства.
"Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, генерал-полковник Садыков отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности... Садыков подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе норм и принципов международного права", - сообщает военное ведомство.
В свою очередь генерал армии В.Герасимов, отметив, что наши связи имеют исторические корни, а страны являются стратегическими партнерами, подчеркнул важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей.
По данным Минобороны Азербайджана, стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного образования, а также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.