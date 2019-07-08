Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Генштаба Вооруженных Сил РФ – первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Генерал-полковник Н.Садыков, подчеркнув важную роль глав государств в установлении отношений между двумя странами, отметил, что сотрудничество двух стран проводится на основе дружеских отношений, взаимного доверия и, постоянно развиваясь, эти отношения достигли уровня стратегического партнерства.

"Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, генерал-полковник Садыков отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности... Садыков подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе норм и принципов международного права", - сообщает военное ведомство.