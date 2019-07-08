Трамп пообещал ужесточить санкции против Ирана

США в ближайшее время в значительной степени ужесточат действующий санкционный режим против Ирана. Соответствующее сообщение разместил в среду в Twitter президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Иран долгое время втайне обогащал уран, что является грубейшим нарушением сделки на $150 млрд, заключенной бывшим госсекретарем Джоном Керри и администрацией 44-го президента США Барака Обамы. Не забывайте, что срок этой сделки должен был истечь через несколько лет. Санкции против Ирана скоро будут усилены в значительной степени!" - написал глава государства, говоря о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе.

Речь идет о том, что в рамках СВПД власти США разблокировали иранские активы, которые ранее были заморожены из-за санкций.