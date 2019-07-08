Медведев повторил путинский тезис об Украине

Рано или поздно произойдет сближение России и Украины, уверен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Вопрос — когда», — добавил он на встрече с украинскими политиками.

Как сообщает РИА Новости, Медведев подчеркнул, что споры всегда заканчиваются миром, а соседствующие народы не смогут создавать будущее в ненависти. «Это противоестественно и бессмысленно», — отметил Медведев.

В среду в московском офисе «Единой России» проходит встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком и сопредседателями партии.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что сближение России с Украиной неизбежно, как и строительство союзнических отношений между двумя странами. В конечном итоге Москва и Киев придут к нормальным и дружеским отношениям, убежден Путин.