Глава МВД Италии: "Я не получал денег из России"

Министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини заявил, что не получал от России каких-либо денег. Его слова приводит газета La Repubblica.

«Я уже говорил это в прошлом, но снова повторю сегодня, завтра и послезавтра: я никогда не получал ни рубля, ни доллара, ни евро, ни литра водки в качестве финансирования от России», — отметил глава МВД и по совместительству лидер итальянской партии «Лига Севера». Так он отреагировал на материал BuzzFeed о попытке Москвы стать его спонсором.

Перед этим бывший премьер-министр, а ныне сенатор Маттео Ренци потребовал от Сальвини объяснений. По его словам, информация о попытке передачи денег или «фейк ньюс» (fake news, буквально «поддельные новости»), или сенсация. «Вы бы использовали российские нефтяные деньги для финансирования "Лиги"? Это было бы сумасшествием. Прояснить ситуацию может только Сальвини, и он должен сделать это немедленно», — заявил депутат.