Экс-президента Киргизии снова тащат на допрос

В главное следственное управление МВД Киргизии повторно вызвали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Он должен явиться на допрос 11 июля, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Первая повестка Атамбаеву пришла 9 июля, однако идти в МВД он отказался, заявив, что «повестку даже в руки брать не будет», передает РИА Новости. По словам адвоката, Атамбаев должен дать показания по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Напомним, ранее парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева. Так, экс-президента обвиняют в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.