Леонид Швец, автор haqqin.az 20:57

Результатом дипломатического скандала, который возник на прошлой неделе, стала отставка британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока. Именно он был автором утекших в прессу и наделавших много шума докладных записок, в которых информировал свое правительство о состоянии дел в американской политике.

Дэррок – один из самых опытных и авторитетных британских дипломатов, имеющий 42 года работы в Форин офисе за своими плечами, поэтому его характеристика Белого дома заслуживает внимания и доверия. «Мы не верим, что эта администрация станет сколь-нибудь более нормальной; менее дисфункциональной; менее непредсказуемой; менее расколотой на фракции; менее неуклюжей и неумелой в дипломатии». Посол указывает, что вся деятельность команды Трампа поражена тотальной некомпетентностью. Отрывки из служебной переписки Кима Дэррока можно было прочитать в Mail on Sunday в минувшие выходные, а с понедельника разъяренный Дональд Трамп принялся отвечать на нанесенную ему обиду. «Мы больше не будем иметь с ним (послом) дело. Хорошая новость для замечательной Великобритании — это то, что скоро у королевства появится новый премьер-министр», — написал Трамп в Твиттере, заодно пнув и главу британского правительства Терезу Мэй. «Посол плохо служил Великобритании. Я мог бы сказать что-то о нем, но я не буду тратить время», - сказал хозяин Белого дома, отвечая на вопрос журналиста телеканала Fox News. «Лондон навязал нам дурацкого посла. Он очень глупый парень. Лично я с ним не знаком, но мне говорили, что он напыщенный дурак», - продолжил американский президент в Твиттере уже во вторник.

Британский МИД не стал открыто защищать Кима Дэррока, но дал понять, что полностью доверяет своему посланнику в Вашингтоне. Выразив сожаление, что не предназначенные для чужих глаз материалы оказались достоянием общественности, представитель Форин офиса заявил, что в работе своих дипломатов ведомство ценит откровенный анализ, лишенный прикрас. Но на этом в Лондоне не остановились, ведь была задета честь главы правительства. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант воспользовался, как и американский президент, Твиттером и назвал "неуважительными и ошибочными" комментарии президента США Дональда Трампа относительно британского посла в Соединенных Штатах и премьер-министра Терезы Мэй. В практике информирования своего руководства и заключается смысл работы послов, написал Хант, и тут то, что делают британские дипломаты, нисколько не отличается от работы американских коллег. И упрекнул Трампа в неджентльменском поведении: «Вы говорили, что британско-американский альянс является величайшим в истории, и я согласен. Но союзники должны относиться друг к другу с уважением, как и Тереза Мэй всегда делала это в отношении вас». Между тем Ким Дэррок сам принял решение уйти с поста и написал соответствующее заявление: «Нынешняя ситуация делает невозможным для меня продолжать работу так, как мне бы хотелось». Кроме того, посол выразил благодарность всем, кто поддержал его в этой ситуации. Выступая перед парламентом, Тереза Мэй выразила сожаление, что Дэррок вынужден покинуть свой пост, поскольку она всегда поражалась его интеллекту и профессионализму.