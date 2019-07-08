Французский министр роскошно проел бюджетные деньги

Министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Франсуа де Рюжи тратил государственные средства на роскошные ужины в кругу друзей. Об этом пишет портал Mediapart, специализирующийся на журналистских расследованиях.

Средства расходовались во время работы де Рюжи на посту председателя нижней палаты парламента (национальное собрание) в 2017-2018 годах. За это время чиновник и его супруга организовали не менее десятка ужинов. Они проходили в отеле de Lassay, который считается резиденцией председателей нацсобрания. Приглашались на мероприятия от 10 до 30 человек, причем в основном из числа друзей супругов.

Во время ужинов подавались изысканные вина и шампанское, а также омары. В частности, на фотографиях с подобных трапез присутствует вино Chateau Mouton Rothschild («Шато Мутон-Ротшильд») 2004 года и Chateau Cheval Blanc («Шато Шеваль Блан») 2001-го: бутылки такого напитка стоят по 500 евро каждая. Отмечается, что эти напитки хранятся в парламентских подвалах и требуется специальное разрешение на их употребление.