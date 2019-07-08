Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 22:01

Президент США Дональд Трамп во вторник принимал в Белом доме эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль Тани, прибывшего в Вашингтон с официальным визитом. В ходе диалога американский президент неоднократно называл гостя другом, а после встречи дал в его честь банкет.

Сразу же следует сказать, что все расходы, которые принимающая сторона понесла в ходе этого мероприятия, уже окупились тысячекратно. Мансур бин Эбрахим Аль Махмуд, возглавляющий Управление по инвестициям Катара, заявил накануне визита, что фонд суверенного благосостояния страны будет стремиться увеличить свой инвестиционный портфель в США с 30 до 45 млрд долларов в течение следующих двух лет. И это был не единственный приятный для США финансовый подарок, с которым эмир аль Тани прибыл в Вашингтон. В присутствии лидеров двух государств было подписано масштабное, ценою в несколько миллиардов долларов, соглашение между американским нефтегазовым гигантом Chevron и Qatar Petroleum. Согласно документу, Катар вкладывается в проект строительства нефтехимического завода на побережье Мексиканского залива, стоимость которого составляет восемь миллиардов долларов, а американцы будут строить аналогичный завод в Катаре, в промышленном городе Рас-Лаффан, что к северу от Дохи. Но и это еще не все. Было объявлено, что Qatar Airways приобретет партию «Боингов», а также реактивные у General Dynamics. Словом, позитивных эмоций у Трампа от встречи с эмиром было хоть отбавляй. «Они вкладывают огромные средства в нашу страну», - рассказывал американский президент вчера журналистам в Белом доме. - «Они создают много рабочих мест. Они покупают огромное количество военной техники, включая самолеты».

Да-да, сфера военного сотрудничества между Катаром и США тоже не осталась без подарка от эмира. Аль Тани сообщил Трампу, что вложит $1,8 миллиарда в проект расширения и реконструкции авиабазы аль-Удейд, расположенной неподалеку от Дохи, на которой расположен передовой штаб Центрального командования США и размещено около 10 000 американских военнослужащих. Ну и между делом, чтобы уж, как говориться, два раза не ходить, глава Катара договорился с Трампом о приобретении комплексов Patriot и еще нескольких нужных в хозяйстве современных систем вооружения. Этот портфель заказов и инвестиций, больше напоминающий мешок с подарками от доброго катарского фея, не просто приятен в экономическом отношении. Он еще и очень грамотно собран с политической точки зрения. Одной из идей Дональда Трампа, которую он настойчиво пытается реализовать в отношениях с союзниками Америки, заключается в том, что они должны платить за безопасность, которую обеспечивают им США. В том числе - и за размещение на их территории американских военных баз. Так что своей инициативой в отношении авиабазы аль-Удейд эмир Катара не просто порадовал Трампа - он попал в «десяточку», наглядно и на крупную сумму подтвердив, что идея американского президента об оплате другими странами военно-политического присутствия США вполне жизнеспособна.

И здесь нужно особо отметить, что в целом эмир Катара, выстраивая отношения с Вашингтоном, проявляет редкую политическую грамотность. Речь не только об авиабазе, но и о посредничестве Дохи в диалоге Вашингтона с талибами. В последние месяцы там наметился реальный прорыв, который Трамп может смело записывать в свой политический актив и которым может щеголять перед оппонентами, тем более, что президентская предвыборная кампания в США уже началась. А ведь кроме этого есть и посреднические усилия Катара по созданию негласного канала для постоянных консультаций между США и Ираном, причем, факт активности Дохи на этом направлении вполне официально подтверждают американские представители. Стоит ли удивляться, что отношение к Дохе и лично эмиру в Белом доме поменялось на 180 градусов? И если в 2017 году Трамп, с подачи своего зятя с саудовской ориентацией, выступил с резким заявлением в отношении Катара, обвинив его руководство в «поддержке терроризма» и де-факто поддержав блокаду Дохи, организованную Эр-Риядом, то теперь ситуация изменилась. Вплоть до того, что близкие соратники Трампа, тот же Джон Болтон, открыто критикуют саудитов за созданный ими кризис вокруг Катара. Кстати, по этому поводу шейх аль Тани на вчерашнем банкете не отказал себе в удовольствии изящно потролить союзников саудитов из числа американского истеблишмента. «В современном мире союзы должны заключаться с теми, кто действительно может быть полезен. И с этой точки зрения некоторые союзники Америки в нашем регионе Соединенным Штатам совсем не друзья», - сказал он собравшимся, намекая на то, что если сравнивать пользу от саудитов с проблемами, которые они периодически создают Вашингтону, то баланс будет далеко не в пользу Эр-Рияда.