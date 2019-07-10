«Рад, что вновь вернулся в Молдову, - говорит наставник «Нефтчи» Роберто Бордин. – Здесь я добивался успехов с «Шерифом». Нас ждет сложный и сильный соперник в лице «Сперанцы». Мы понимаем это.

11 июля свои первые матчи в Лиге Европы проведут азербайджанские футбольные клубы «Нефтчи» и «Сабаил». Оба стартуют с 1-го квалификационного раунда. «Нефтчи» сыграет в Кишиневе с молдавской «Сперанцой», а «Сабаил» в Баку на «ASKАрене» - с румынским «Университатя Крайова».

Не хочу комментировать заявления руководителей молдавского клуба. Мы приехали решать свои задачи. Их надо реализовать на поле.

Отсутствие Багали Дабо и Сони Мустивара? Они начали подготовку не с первого дня, поэтому неудивительно, что еще не готовы. На позиции Дабо есть такой качественный игрок, как Стивен Джозеф-Монроз. У нас хорошая конкуренция в составе, и нам есть, кем заменить их.

Надо сделать выводы после нашего прошлогоднего выступления. Мы хорошо подготовили команду. Возможно, физически соперник готов сейчас лучше нас, так как у них сезон в самом разгаре. Но и мы поработали в этом плане.

Наши новичкибыстро адаптировались в команде. Они постараются показать себя с лучшей стороны и оправдать надежды. Неважно, где проходит первая игра. Еврокубковый матч – это уже большая мотивация.

Какой результат меня завтра устроит? Любой, кроме поражения. Мы приехали за хорошим результатом. Хотим вернуться в Баку с победой. Но надо учесть, что нас ждет не одна игра, а две.

Я хорошо знаю соперника, как и их тренера. Он может принять такие решения, которые могут создать нам проблемы. Уважаем «Сперанцу».

«Для нас участие в Лиге Европы – это большой опыт, - говорит главный тренер «Сабаила» Афтандил Гаджиев. - Верим, что в свой дебютный год как минимум запомнимся боевой игрой. Завтра будет интересный матч. Жребий выдал нам сильнейшего из возможных соперников. Но мы не унываем. Будем бороться с ними до самого конца. Если ребята допустят по минимуму ошибок, то можем показать свою игру.

После завершения прошлого сезона у нас произошли большие изменения в составе. Ряды команды покинули 11 футболистов, из которых некоторых мы хотели удержать. На их место мы подписали шестерых новичков. В составе нет желаемой конкуренции. У нас есть опытные футболисты, и мы доверяем каждому из них, надеемся на них. Верим, что их опыт принесет пользу.

Соперника анализируем ежедневно. Системных изменений у них не будет, несмотря на нового главного тренера. Они отдают предпочтение прессингу и делают ставку на индивидуальное мастерство своих игроков. У нас готов свой план на «Университатю». Постараемся предотвратить быстрые атаки соперника.

Не чувствуем давления, но есть ответственность. Если удастся победить в первом матче, то это станет большим ударом по сопернику, так как именно румыны считаются фаворитами пары».