Газпром теряет прибыль

Компания «Газпром» во II квартале этого года получила от экспорта российского газа на 38% меньше доходов, чем в I квартале. Как сообщает РБК, эти данные, которые содержатся в статистике платежного баланса России, первыми заметили «Открытые медиа».

Согласно этим данным, в I квартале 2019 года было экспортировано российского газа на $14,1 млрд, а во II — всего на $8,7 млрд.

В прошлом году доходы от экспорта природного газа в I и во II квартале составили $12,7 млрд и $11 млрд соответственно. При этом в материалах Центробанка не указана причина снижения доходов от экспорта российского газа.

Сама компания пока не отчитывалась за II квартал текущего года.