В Иране разгорается громкий скандал, связанный с незаконной продажей задешево в соседние страны, в том числе Азербайджан, бензина. Как заявил в Меджлисе - иранском парламенте член энергетического комитета Али Адьяни, контрабанда бензина в приграничные с ИРИ страны выросла за последние месяцы с 10 до 15 млн литров в день. Депутат привел данные из различных источников, свидетельствующие, что в 2018 году из Ирана незаконным путем переправлялось до 11,8 млн литров горючего в день (почти 3,65 млрд литров за год). А по данным другого представителя этого же парламентского комитета Мохаммада Хасана Неджада, сегодня контрабанда бензина доходит до 22 миллионов литров в сутки.

По данным Reuters, почти три миллиона литров бензина ежедневно проходит различными путями в Пакистан, где бензин в 10 раз дороже, чем в ИРИ. Из-за высокой прибыльности многие торговцы наркотиками и оружием теперь переключаются на продажу контрабандного иранского бензина. От 100 до 130 трейлеров, каждый из которых способен перевозить 25 000–40 000 литров, ежедневно только в пакистанском Белуджистане загружаются иранским топливом для дальнейшей транспортировки и реализации в других провинциях.

Официальная цена бензина в Иране сейчас составляет 7-8 центов за литр. Общая средняя цена иранского контрабандного бензина в конечных пунктах назначения - в Азербайджане, Турции, Пакистане, Армении, Ираке достигает в среднем 1,2 доллара за литр.

Правительство Роухани не отрицает, что нелегальный вывоз топлива существует, причем не в малых масштабах - от 30 до 40 миллионов литров, 10 миллионов из которых - бензин. При этом не все горючее переправляется отдельными контрабандистами. Сельские учреждения и промышленные предприятия, пользующиеся гигантскими квотами на субсидируемый бензин и другие виды топлива, тоже нередко отправляют его на контрабандный рынок.

По данным издания iran.ir, благодаря контрабанде в иранских провинциях Белуджистан и Систан увеличилось потребление бензина на 50%. Дело в том, что дилеры наладили трафик через пакистанский Белуджистан и далее в Афганистан, где бензин стоит уже в 12 раз дороже, чем в Иране.

Помимо бензина, иранские дельцы контрабандно переправляют за рубеж керосин и дизельное топливо. Причем не в меньшем количестве, чем бензин.

Как отмечают иранские СМИ, общий доход контрабандистов составляет до 400 трлн риалов, или 3,3 млрд долларов США, что почти соответствует годовому бюджету страны.

В результате девальвации иранской валюты за последний год бензин в долларах стал как минимум в три раза дешевле, что сделало контрабанду еще более выгодным предприятием.

Согласно данным Международного энергетического агентства, у Ирана сейчас самое дешевое в мире топливо для автомобилей. Стоимость бензина в среднем составляет 8 центов за литр.

По сравнению с соседними странами огромная разница в цене, что делает контрабанду бензина невероятно доходным делом. Низкая же цена в самой ИРИ является результатом огромных государственных субсидий для потребителей топлива – почти на 45 млрд долларов в год. То есть правительство само оплачивает более 90% стоимости, тогда как в большинстве других стран мира государство, напротив, облагает покупку топлива высоким налогом, чтобы сократить его потребление.

Контрабанда бензина и другого топлива, в зависимости от страны-получателя, ведется различными способами и формами. В основном контрабандисты используют микроавтобусы, которыми через границы перевозят по 500 литров бензина. По данным Radiofarda, в контрабанде были замешаны некоторые члены правительства в бытность президентоа Махмуда Ахмадинежада. Как пишет сайт, высокопоставленные контрабандисты «использовали свои связи для ежедневного прохождения автоколонн грузовиков через северные границы Ирана».

Парадоксальность ситуации заключается в том, что субсидии на топлива приносят пользу только тем, у кого есть машина и кто может себе позволить много ездить. В то же время в Иране только 43% иранских семей имеют автомобили, работающие на бензине. Остальные 53% вообще не владеют личным автотранспортом, а потому никаких субсидий не получают.

Как заявил haqqin.az иранский эксперт Ахмед Хусейни, есть основания полагать, что контрабанда топлива в Иране является негласной политикой властей для обхода санкций США.

«В любом случае в страну идет валюта. Нынешний скандал с огромными масштабами контрабанды иранской нефти инициирован извне. США просто не знают, как быть в данном случае. Официально ежедневного экспорта 30-40 млн тонн иранского топлива в сутки не существует. Но на деле такой экспорт есть и источник неофициальных поставок топлива за рубеж процветает. При этом остановить контрабанду в приграничных с Ираном провинциях в Ираке и Пакистане практически невозможно. Эти регионы фактически не подчиняются центральной власти в Багдаде и Карачи», - утверждает Хусейни.

Эксперт отмечает также, что в связи с контрабандным скандалом власти в Тегеране объявили, что с 2020 года намерены ввести карточки на приобретение 200 литров льготного бензина. Сверх того потребители будут платить за это топливо 40 центов за литр. Однако, считает Хусейни, эта мера контрабанду не остановит, а вот недовольство в стране вызовет.

Между тем некоторыми секретами контрабандной перевозки топлива с haqqin.az поделился бывший водитель-дальнобойщик транспортной компании из приграничного с Азербайджаном иранского Гилана.