Бизнесмен из Азербайджана пытался поджечь петербургских чиновников

В Петербурге задержан бизнесмен из Азербайджана по подозрению в попытке поджечь чиновников Смольного за демонтаж кафе в Южно-Приморском парке. Поливание бензином сочли насилием над властью.

Как стало известно «Фонтанке», 10 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти» после скандала в парке. Накануне представители комитета по контролю за имуществом пришли сносить кафе, работавшее без договора аренды. На двух сотрудников накинулся молодой мужчина и облил их горючей жидкостью из канистры. Освобождение земельного участка сопровождалось обещанием поджечь чиновников, уверены в следствии.

По данным «Фонтанки», сегодня полицейскими задержан 28-летний Нураддин А. В Петербурге он живет больше десяти лет после переезда из Азербайджана. Из открытых источников известно, что Нураддин активно занимался фермерским хозяйством, продавал халяльную продукцию.

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили задержание мужчины, не став конкретизировать его личность и род занятий.