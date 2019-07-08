Назим Бабаев выиграл золото Универсиады

Азербайджан завоевал свое второе золото на Всемирной Универсиаде в итальянском Неаполе.

Награду высшей пробы в копилку нашей команды принес чемпион Европы, прыгун тройным Назим Бабаев. Наш легкоатлет улетел на 16,89 см и во второй раз в своей карьере выиграл золотую медаль Универсиады. Серебро и бронза достались прыгунам из Бразилии.

Напомним, что ранее золото в Неаполе завоевала наша гимнастка Марина Некрасова, серебро и бронза в активе дзюдоистов – Хидаята Гейдарова и команды Азербайджана соответственно.

В общекомандном зачете Азербайджан занимает 16-е место. По количеству золотых медалей лидируют Япония, США и Китай.

Универсиада завершится 14 июля.