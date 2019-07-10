Нефть продолжает стремительно дорожать

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают повышаться на данных об объемах запасов топлива в США, а также из-за урагана в Мексиканском заливе, отмечает MarketWatch.

Котировки сорта WTI завершили день выше отметки $60 за баррель впервые с мая и достигли максимального уровня за семь месяцев. При этом подъем был отмечен по итогам пятой сессии подряд, чего не происходило с февраля.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,21 (на 0,31%) - до $67,22 за баррель. В среду их цена взлетела на $2,85 (на 4,44%), составив на закрытие $67,01 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,25 (на 0,41%) - до $60,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена подскочила на $2,6 (на 4,5%) и завершила день на отметке $60,43 за баррель.