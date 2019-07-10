Согласно этому договору до конца года в Баку планируется доставить 542 лифта. В настоящее время уже доставлены 63 лифта, которые устанавливаются в Низаминском районе. В частности, работы по установке первых лифтов проводятся в 10-блочном девятиэтажном здании на проспекте Гара Гараева, 47. До конца года будут доставлены и установлены все лифты.

В соответствии с планом демонтируются старые лифты, ремонтируются шахты, крыши, где устанавливается лифтовое оборудование. Все устанавливаемые подъемники отличаются высоким качеством и соответствуют самым современным стандартам.

Отмечается, что лифты будут заменены в тех многоквартирных зданиях, где истек срок их эксплуатации. ИВ Баку будет серьезно контролировать заключенные договора и осуществляемые работы.