"ВМС КСИР в Персидском заливе внимательно и последовательно исполняют поставленные задачи. За последние 24 часа столкновений с иностранными судами, включая британские корабли, не зафиксировано", - отмечается в заявлении. При этом подчеркивается, что "если будет отдан приказ о задержании иностранного судна, военно-морские силы корпуса способны без промедлений справиться с этой задачей".

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) опроверг информацию о том, что катера формирования пытались задержать британский танкер в Персидском заливе, передает ТАСС.

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Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) начали преследовать нефтяной танкер Великобритании и попытались его остановить, сообщает CNN.

Инцидент произошел в Персидском заливе. Иранские корабли приблизились к судну и потребовали от экипажа сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Танкер сопровождал фрегат Королевского флота Великобритании, который направил орудия на катера и приказал им пропустить британское судно. Иранские моряки подчинились.

В США утверждают, что у них есть видеозапись инцидента. Во время погони над проливом пролетал самолет, с борта которого и была произведена съемка. Американская сторона пока не предоставила кадры произошедшего.