В США признали опасность северокорейских ракет

Командование вооруженных сил США в Южной Корее впервые признало, что северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-15 способна достичь любой точки на территории Штатов, передает Интерфакс.

По данным журнала американского командования в Южной Корее 2019 Strategic Digest, у Пхеньяна есть и два других типа МБР: Hwasong-13 с дальностью полета до 5,5 тыс. км и ракета Hwasong-14 с расчетной дальностью 12,874 км, которая способна "достичь большей части континентальной части США".

Издание отмечает, что с ноября 2017 года Северная Корея соблюдает объявленный ею мораторий на ядерные испытания и испытания МБР в условиях начавшегося диалога с США и признаков нормализации отношений между двумя корейскими государствами.

В то же время Пхеньян дважды проводил испытания ракет малой дальности на фоне застопорившихся переговоров о денуклеаризации.