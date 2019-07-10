США задумали ввязаться в еще одну торговую войну

США могут ввести пошлины в отношении Франции в ответ на планы европейской страны установить дополнительный налог для компаний, предоставляющих цифровые услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление торгового представителя Соединенных штатов Роберта Лайтхайзера.

По его словам, Вашингтон крайне озабочен тем, что налог, который скорее всего будет одобрен французским сенатом, несправедливо направлен против американских компаний. В частности речь может идти о таких IT-гигантах, как Amazon, Apple, Facebook и Google.

В связи с этим США инициировали расследование, по итогам которого будет принято решение о введении ответных мер. По данным Bloomberg, контрмеры могут быть схожи с теми, которые Вашингтон принял в отношении китайских компаний, в частности, Huawei.

Французский налог на цифровые услуги составит 3 процента годовых с доходов цифровых компаний, чьи ежегодные продажи превышают 750 миллионов евро по всему миру и 25 миллионов евро во Франции. Ожидается, что он будет одобрен на заседании 11 июля.