Ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Неполадки начались примерно через две минуты после старта. К потере миссии, по словам Фабрегетт, привела «серьезная аномалия». Перед этим компания сообщала, что ракета сильно отклонилась от траектории полета

Запуск ракеты-носителя Vega с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов на борту завершился аварией. Об этом сообщила вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт.

Фабрегетт пообещала, что специалисты Arianespace исследуют причины неудачи в ближайшие часы. После этого компания опубликует официальное сообщение о случившемся. Также она принесла извинения ОАЭ за потерю спутника.

Запуск ракеты неоднократно переносили. Изначально он был запланирован в ночь с 5 на 6 июля, затем его сдвинули на день позже из-за сильных высотных ветров над площадкой космодрома. Позже старт перенесли на 11 июля.