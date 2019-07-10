В Билясуваре женщина насмерть отравилась арбузом

В Билясуваре 27-летняя Джамиля Ализаде скончалась от отравления арбузом. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения, вчера вечером Дж.Ализаде была госпитализирована в критическом состоянии.

По словам родственников, съев арбуз, женщина почувствовала себя плохо. Несмотря на всю возможную медицинскую помощь, Дж.Ализаде скончалась сегодня, около 5:30.

Районные правоохранительные органы проинформированы в связи с этим.

В Минздраве также отметили, что родственники Дж.Ализаде выразили свое несогласие передать тело в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для установления причины смерти женщины, и потому невозможно с точностью определить, от чего она умерла. В настоящее время проводится расследование.