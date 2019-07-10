Взрыв газа в жилом доме в Москве

Баллон с газом взорвался в жилом доме на северо-востоке Москвы, проводится эвакуация жильцов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Взрыв произошел по адресу: проезд Бестужевых, д. 12, подъезд 6. Сейчас происходит факельное горение кислородного баллона на лестничной клетке. Идет эвакуация людей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ЧП произошло в 12-этажном панельном доме. Сведений о пострадавших пока не поступало.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве ТАСС подтвердили факт прибытия пожарных по указанному адресу, однако подробности в главке не сообщили.