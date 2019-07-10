В российском аэропорту сожгли «опасные цветы» из Армении

В воронежском аэропорту инспекторы выявили партию цветов из Армении, не имеющую фитосанитарных сертификатов, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

Когда пассажиры, прибывшие из Армении, стали проходить фитосанитарный контроль, специалисты обнаружили 3 тысячи 560 срезанных цветов. Инспекторы Россельхознадзора попросили владельцев этой продукции представить на нее сертификаты.

«В ручной клади и багаже одного из пассажиров, прилетевшего из Армении, нашли партию цветов. Оказалось, что на 500 растений из 3560 у мужчины не было соответствующих сертификатов», — сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

В пресс-службе отметили, что данная продукция может служить местом обитания, а следовательно, стать источником распространения опасных карантинных объектов, не зарегистрированных на территории РФ.

Часть товара, на который у владельца не было сертификата, была изъята и в дальнейшем сожжена.