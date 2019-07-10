Редакционная 11:21

Вчера, 10 июля, в Баку состоялась встреча начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ генерала армии Валерия Герасимова с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.

Спустя несколько часов из официальных отчетов было совершенно ясно, что эта встреча носила сугубо технический характер. Что, в общем-то, косвенно подтвердили и мировые масс-медиа, либо уместившие информацию о ней в два-три коротких абзаца, либо вообще проигнорировав это событие. Об атмосфере же, которая царила на этом мероприятии, весьма красноречиво свидетельствует протокольная фотография, на которой два высших военачальника, такое впечатление, избегают приближаться друг другу ближе, чем на метр. И хотя, согласно тем же официальным заявлениям, в ходе встречи Герасимова и Уолтерса обсуждались такие горячие темы, как Афганистан и Сирия, единственной договоренностью стало «продолжить практику подобных встреч» на гостеприимной земле Азербайджана, который все больше и чаще становится местом важных событий, затрагивающих интересы всего международного сообщества. Но об этом чуть ниже, а пока вернемся к генеральской встрече. Главный вывод, который следует из нее сделать, заключается в том, что ни о каком партнерстве между США и Россией в горячих точках мира в ближайшее время речи идти не может - слишком уж различны подходы Вашингтона и Москвы по большинству тем, где сталкиваются их интересы. Нет, речь не идет о классической «холодной войне», в которой друг другу противостоят две разные системы, а противоречия сторон носят антагонистический характер, как это было в минувшем веке между США и СССР. Нынешний конфликт между Вашингтоном и Москвой - это борьба за передел устоявшихся сфер влияния. Россия пытается их расширить, добиться права проецировать свою силу на территории, находящиеся от нее порой за тысячи километров. Сопровождая это, естественно, продвижением интересов своих корпораций. США, естественно, против этого возражает.

И единственное, о чем стороны сейчас могут договориться, так это о том, чтобы их противостояние оставалось опосредованным, без прямого и масштабного участия в нем вооруженных сил двух государств. Их «прокси», имеющие различную внешнеполитическую ориентацию, могут воевать друг с другом безо всяких ограничений. Сотрудники частных военных компаний могут сходится в боестолкновениях. Но регулярные части вооруженных сил и России, и США - не должны этого делать ни при каких обстоятельствах. К тому же, весьма желательно достичь договоренностей о том, чтобы эти самые «прокси» избегали нападений на военнослужащих двух стран или объявляли охоту на них. Полного порядка в этом вопросе не удавалось достичь никогда, всякое бывало и с немалой кровью тоже - но договориться о минимализации ущерба от таких инцидентов стараются всегда. Таковы правила внезапно наступившего в нынешнем тысячелетии «нового мира», которые еще не закреплены окончательно, но работа над которыми идет постоянно, в том числе - и на подобных генеральских встречах. Обсуждавшаяся Сирия в этом контексте более чем актуальна, поскольку сегодня там американские и российские военнослужащие стоят буквально лицом к лицу, и у каждой стороны достаточно вооруженных «прокси», готовых с энтузиазмом резать друг друга в любое время суток и в любое время года. Кроме того, американский и российский контингенты в Сирии имеют в своем арсенале сложнейшие системы вооружения - у одних это системы ПВО, у других авиация и так далее, что увеличивает вероятность, как говаривали в старину, «досадных, но неизбежных на войне случайностей». Кроме того, у Вашингтона и Москвы в Сирии есть общий раздражающий фактор - иранское присутствие, которое обе стороны хотели бы подсократить, а еще лучше устранить совсем. Пока дела с этим обстоят, прямо скажем, не очень, как этого добиться с минимальными издержками - никому совершенно не ясно, но консультации на эту тему идут и на политическом уровне, и, как вчера было в Баку, на уровне военного руководства внешних системных игроков в сирийском конфликте. С Афганистаном, присутствовавшим в повестке консультаций Герасимова и Уолтерса - ситуация несколько иная. Необходимо сказать прямо - американцы не считают Москву серьезным игроком в этой стране, пусть даже российская сторона и пытается демонстрировать обратное, то талибов приглашая в гости, то созывая международные конференции на эту тему.

Более того, на днях Штаты весьма демонстративно, на грани оскорбительного пренебрежения это еще раз продемонстрировали - как только на переговорах с талибами в столице Катара наметился реальный прогресс, спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад тут же с этой информацией метнулся… в Пекин. Тем самым дав понять, кого реально американцы считают равным себе системным игроком в этом вопросе. Поэтому «обсуждение» Афганистана в Баку правильнее было бы в официальных сообщениях по иному - «американская сторона проинформировала российскую о текущей ситуации в Афганистане и о мероприятиях по урегулированию конфликта в этой стране». Пусть столь же неконкретно и обтекаемо как «обсуждение» - но более точно передает суть. Ну и еще об одном аспекте состоявшейся встречи, упомянуть о котором совершенно необходимо. Баку стал местом, где диалоги американских и российских военных происходят регулярно. Не вдаваясь в подробности - замечу лишь что на роль принимающей стороны такого мероприятия претендовали еще две столицы государств постсоветского пространства - это признание растущего авторитета Азербайджана на международной арене. Подтверждение того, что республика способна выступать не просто местом проведения серьезных мероприятий - столы накрыли, культурную программу организовали - но и модератором диалогов на самом высоком уровне.