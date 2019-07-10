Euromoney назвал Межбанк лучшим банком Азербайджана

Премией «Банк года» в различных категориях награждаются ведущие финансовые учреждения мира. Международный банк Азербайджана был удостоен этой награды за объем активов, большую клиентскую базу, крупнейшую сеть банкоматов в стране, глобальные партнерские связи, инновационные технологии и проекты корпоративной социальной ответственности.

Группа Euromoney, основанная в 1969 году, объединяет множество компаний, специализирующихся в банковской и финансовой сфере. Награды Euromoney, которому в этом году исполняется 50 лет, являются одним из самых престижных в мире финансов. Журнал анализирует деятельность банков, работающих в более чем 100 странах мира, в том числе результаты, которых они достигли за год, также принимаются во внимание наблюдения международных банков-корреспондентов, известных финансистов и банкиров относительно этих банков. В результате такой комплексной оценки Euromoney определяет владельцев наград.

Председатель правления МБА Аббас Ибрагимов отметил, что эта награда стала большим достижением для банка: «Нам очень приятно получить столь высокую и объективную оценку деятельности Международного Банка Азербайджана на международной арене. Это положительный результат мер, принятых для оздоровления и обеспечения устойчивого развития банка на современном этапе. За каждый достигнутый нами успех мы благодарим наше государство, которое оказывало поддержку банку в трудные времена, и наших клиентов, которые доверяют нам».

Аббас Ибрагимов добавил, что особенно важно, что такая высокая награда была присуждена в период принятия новой стратегии банка: «Такая оценка создает отличную мотивацию для реализации наших новых стратегических проектов. Клиенты всегда будут это чувствовать, обращаясь в наши офисы, предоставляющие обслуживание в соответствии с современными стандартами, а также выбирая наши, отличающиеся выгодными преимуществами, продукты и услуги».

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.