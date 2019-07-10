Столкновение поездов в Пакистане: десятки погибших и раненых

В Пакистане столкнулись пассажирский и товарный поезда. В результате, по предварительным данным, погибли 11 и ранения получили 85 человек, передает «Анадолу».

Инцидент произошел в провинции Пенджаб на севере Пакистана. Пассажирский поезд Кветта-Лахор на полном ходу врезался в стоявший на станции города Садикабад товарный состав.

В результате столкновения с рельсов сошли четыре вагона.

Представитель пакистанской полиции Омер Фарук Селамет сообщил, что в числе раненых 11 детей и девять женщин.

Глава компании «Пакистанские железные дороги» Рашид Ахмед сообщил, что крушение произошло из-за ошибки машиниста.