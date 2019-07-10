Возможность создать веб-сайт для корпоративных клиентов от Azercell

Azercell Telekom, внедряя передовые технологии и цифровые решения для обеспечения удобства повседневной и деловой жизни абонентов, предлагает корпоративным клиентам новую услугу. Business Web - услуга по созданию веб-сайтов - обеспечивает доступ корпоративным клиентам компании к современным тенденциям цифрового мира.

Эта услуга как цифровой канал коммуникации оказывает поддержку корпоративным абонентам Azercell в дальнейшем развитии их бизнеса.