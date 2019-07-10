Возможность создать веб-сайт для корпоративных клиентов от Azercell
Azercell Telekom, внедряя передовые технологии и цифровые решения для обеспечения удобства повседневной и деловой жизни абонентов, предлагает корпоративным клиентам новую услугу. Business Web - услуга по созданию веб-сайтов - обеспечивает доступ корпоративным клиентам компании к современным тенденциям цифрового мира.
Эта услуга как цифровой канал коммуникации оказывает поддержку корпоративным абонентам Azercell в дальнейшем развитии их бизнеса.
Cистема управления сайтом в рамках Business Web, который функционирует на основе облачных технологий, поддерживает операционные системы Windows и Mac OSX. Наличие отдельного приложения для каждого типа контента упрощает и ускоряет процесс управления сайтом.
Предложение широкого спектра продуктов и решений для бизнеса, включая новую услугу, является ключевым фактором, который определяет Azercell в качестве надёжного телекоммуникационного партнера.
Корпоративные абоненты могут воспользоваться предлагаемой Azercell возможностью, обратившись на электронный адрес: [email protected]. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/corporate/busInessweb/
Azercell способствует развитию вашего бизнеса в цифровом мире!