Неизвестный мужчина пробрался в спальню королевы Великобритании

Согласно информации, во время инцидента королева спала. Молодому человеку удалось перепрыгнуть ограждение, после чего он несколько минут ходил вокруг здания и стучался в двери. Вскоре стража задержала его.

The Sun вспомнило историю Майкла Фейгана, которая случилась ровно 37 лет назад и могла вдохновить нарушителя. В 1982 году безработный ирландец Фейган дважды незаконно проникал в Букингемский дворец. Внутри здания он пугал прислугу, пил дорогое вино, спал на троне и даже сидел на кровати в королевской спальне. Когда во время второго проникновения охрана его задержала, он заявил, что хотел проверить, хорошо ли работает сигнализация. Позже суд присяжных оправдал Фейгана, отца четырех детей, поскольку эксперты выявили у него психическое заболевание.