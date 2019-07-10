Конфликту между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем Центробанка страны Муратом Четинкая пришел конец. Указом главы государства главный банкир страны освобожден от занимаемой должности, хотя полномочия его истекали только в 2020 году. Освободившееся место занял его заместитель Мурат Уйсал - уже третий за последние три года глава Центробанка Турции.

Правда, официальных данных о причинах кадровых перестановок пока нет. По информации Reuters, Эрдоган и министр финансов и казначейства Берат Албайрак требовали от Четинкаи добровольно уйти в отставку на прошлой неделе из-за разногласий в политике ЦБ. Но главный банкир отказался, заявив о независимости возглавляемого им института. Кстати, Мурат Уйсал, не успев занять новое кресло, тоже заявил, что Центробанк под его руководством продолжит независимую денежно-кредитную политику.

А вот в Турции, где Эрдоган также всегда подвергал критике центробанк страны, конфликт, можно сказать, уже исчерпан. По его словам, власти Турции не желают нанести вред деятельности финансового сектора, но и банки должны проводить приемлемую политику процентных ставок и условий кредитования. Он ожидал от банков вклада в дальнейшее укрепление страны, но вопреки рекомендации главы государства снизить процентные ставки, центробанк увеличил ставку рефинансирования. Это было воспринято президентом игрой за его спиной, и последовала расправа.

Конфликт между президентом страны и главным банкиром – не редкость в мировой практике. Главы государств, как правило, желают низкого курса собственной валюты, чтобы за счет этого добиться роста экспорта и притока в страну большого объема валюты. Но главы центробанков идут на такой шаг с большой осторожностью, так как это может привести к нарушению дисбаланса в экономике, свести на нет всю денежную политику, которую с таким трудом они выстраивают. Такой конфликт, кстати, давно наблюдается в США, его ранее успешно пережила Россия. Но увольнять главного банкира – такое встречается не часто. Обычно для этого главам государств приходится проводить процедуры согласования с другими органами.

Удастся ли ему это сделать и к чему все это приведет, покажет время. Увольнение же Четинкая было ожидаемо. Экономику страны давно лихорадит. За первые пять месяцев текущего года дефицит бюджета Турции возрос до 225%, лира продолжает обесцениваться. Экономика страны находится в рецессии, в первом квартале этого года BBП страны снизился на 2,6%. Правительство намеревалось перевести в госбюджет из резервов Центробанка 46 млрд. лир (около 8 млрд. долларов) для оживления конъюнктуры и вывода страны из рецессии. Эти меры были отложены до октября текущего года. Эрдоган неоднократно требовал снижения процентных ставок с целью стимулирования экономики, но этому противился Четинкая. Президент был недоволен слишком высоким уровнем процентных ставок, которые, по его мнению, только увеличивают инфляционные ожидания населения и не способствуют преодолению экономического спада. А турецкий центробанк уже несколько месяцев держал процентную ставку без изменений на уровне 24%, настаивая на продолжении жесткой денежно-кредитной политики и сохранении высоких процентных ставок.

С точки зрения регулятора, если бы процентные ставки не были столь высокими, то экономика Турции рисковала сорваться в гиперинфляцию. Центробанк считает также, что именно высокий уровень процентных ставок позволил снизить годовую инфляцию с 25% в октябре прошлого года до 15,7% по итогам прошедшего июня, то есть почти на 10%. Но Эрдоган не счел такое снижение инфляции экономическим успехом и принял жесткое кадровое решение.

Однако следует подчеркнуть, что Четинкая итак не пользовался доверием инвесторов, которые считали, что он слишком медленно поднимает ставки, что стало особенно заметно в период валютного кризиса в стране прошлым летом. Однако то, каким образом он был отправлен в отставку, и причины, стоящие за его увольнением, усилили опасения относительно дальнейшего направления экономической политики Эрдогана - известного противника повышения ставок. И что теперь ожидает экономику Турции и судьбу ее валюты, сказать трудно.

Новый глава Центробанка Мурат Уйсал - бывший заместитель Четинкая. И хотя его стиль неизвестен, эксперты полагают, что он будет рад снизить ставки хоть до нуля, даже если это приведет к тотальному коллапсу для лиры. Кроме того, увольнение Четинкая усиливает беспокойство по поводу независимости турецкого Центробанка. Эксперты и ранее указывали, как правительство подрывает его автономию. А какова будет реакция на волевое решение главы государства (эти полномочия Эрдоган получил в результате прошлогодних выборов) деловых партнеров – догадаться нетрудно. А пока лира падает в цене, фондовые рынки, да и экономику в целом сильно трясет. А когда экономический кризис усиливается и он подстегивается кризисом политическим, ожидать ближайшего решения проблемы не приходится.