Арабский шейх прибыл в Бодрум на бывшей яхте Березовского

Согласно распространенному сообщению, Эль-Футэйм приобрел яхту у российского олигарха за 320 миллионов долларов несколько лет назад и использует ее для летних путешествий.

Арабский шейх Абдула Эль-Футэйм прибыл в Бодрум на яхте Radiant, ранее принадлежавшей российскому миллиардеру Борису Березовскому. Об этом пишет турецкое издание Акшам.

Яхта длиной 110 метров помимо вертолетной площадки, многочисленных джакузи и кают класса «люкс» оснащена также вооружением. На яхте установлены звуковые пушки, от которых могут лопнуть барабанные перепонки нападающих, и водяные пушки, которые могут потопить лодку, приблизившуюся к суперяхте на расстояние в 100 метров. Также есть специальный скоростной катер для быстрого побега с яхты в случае опасности.

Radiant, имеющая стальной корпус и алюминиевые надстройки, выстроена с учетом новейших достижений техники и в соответствии с требованиями по охране окружающей среды.

Абдула аль-Футтэйм является владельцем Al Futtaim Group - одной из крупнейших компаний Объединенных Арабских Эмиратов. Компания включает в себя 43 разнообразных филиала и дочерних предприятия. Является представителем таких торговых марок, как Toyota, Lexus, Chrysler, IKEA, IBM, Toshiba, Panasonic, Alcatel, Hertz, Kolber.