На электростанции в России горит газопровод есть пострадавшие; видео; обновлено 13:35
ТЭЦ "Северная" в подмосковных Мытищах будет отключена из-за пожара на газопроводе, возникшего из-за возгорания газовой станции высокого давления, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Горит газопровод, сейчас принимаются меры к перекрытию трубы, ТЭЦ будет отключена", - сказал собеседник агентства.
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В России в подмосковных Мытищах произошел серьезный пожар на территории тэплоэлектростанции, на место происшествия направлены экстренные службы. О возгорании на ТЭЦ-27 «Газете.Ru» сообщили очевидцы.
Огненный факел высотой в несколько десятков метров видят жители окрестных населенных пунктов, видно его и из Москвы.
Из-за пожара перекрыт ряд дорог, наблюдаются серьезные пробки.
РИА Новости сообщает, что при пожаре на ТЭЦ пострадали восемь человек. Об этом также сообщает источник Интерфакса.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что высота пламени пожара на ТЭЦ достигает 50 метров.
В районе Осташковского шоссе (Мытищи) сильный пожар, горит Северная ТЭЦ pic.twitter.com/DIdvVVZcia— Yaplakal.com (@yaplakalcom) 11 июля 2019 г.